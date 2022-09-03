Başkan Erdoğan Putin ile görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, tahıl koridoru gündemde yer aldı. Ayrıca Başkan Erdoğan SSCB eski Devlet Başkanı Mihail Sergeyeviç Gorbaçov için taziye dileklerini iletti.
Başkan Erdoğan, Rusya Lideri Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri ve tahıl anlaşmasının uygulanma süreci değerlendirildi.
Öte yandan Başkan Erdoğan, SSCB eski Devlet Başkanı Mihail Sergeyeviç Gorbaçov için taziye dileklerini iletti.