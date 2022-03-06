VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'da 'dost olmayan' ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi yasalaştı
Tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı 11 bin 496 oldu
Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi: Tren seferleri durdu
İsrail Cumhurbaşkanı, Ankara'ya resmi ziyaret düzenleyecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken kritik bölgede!
Bakan Koca, TUS'a hazırlanan hekimlere başarılar diledi
ABD'den Rusya'ya 'seyahat' uyarısı
Varlık Fonu toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı
Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Türkiye'de 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi!
Emine Erdoğan'dan dayanışma ve barış mesajı
Bakan Koca: Riskli durumlarda mutlaka maske kullanılmalı
Son 24 saatte 106 bin kişi yerinden oldu
Hollywood'ta setten kovulmuş
Midesindeki tüp çıkarıldı
Tiyatro imajı
En obez Batı Karadeniz
Atıklardan "çiçek gibi kütüphane"
Gönüllü gençler kalplere dokunuyor
11 yıl sonra ilk adım
Leyleklere kar sürprizi
06 Mart 2022 Pazar 00:49:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 00:49:00

Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının şiddeti artıyor. Türkiye ise barış için diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Saldırıların acımasızlığı ve yıkımı, Ukrayna'da gittikçe artan bir şiddetle devam ediyor.

Türkiye ise silahların susması, krizin çözümü için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİZ DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan da, barışın tesisi için art arda temaslarda bulunuyor.

Görüşme trafiğine ilişkin bilgilendirme İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Başkan Erdoğan, Litvanyalı mevkidaşı Nauseda ile de görüştü. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ele alındı.

Bir görüşme de Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'le gerçekleşti. Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ele aldı; iki ülke ilişkileri de konuşuldu.

Başkan Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile de bir görüşme yaptı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil, bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

BAŞKAN ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan'ın telefon diplomasisi devam edecek.

Başkan Erdoğan bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kritik önemde bir görüşme gerçekleştirecek.

Etiketler : Putin başkan erdoğan rusya ukrayna türkiye
Evde çay kazası

Evde çay kazası
Evin eksikleri tamamlandı

Evin eksikleri tamamlandı
Abasıyanık'a ses oldu

Abasıyanık'a ses oldu
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü

'Tehlikeli İlişkiler' güldürdü
‘Best Of' albümü geliyor

‘Best Of' albümü geliyor
Hollywood'a reklam yüzü oldu!

Hollywood'a reklam yüzü oldu!
Eski günleri yad ettiler

Eski günleri yad ettiler
Ünlü yıldızlarla aynı sahnede

Ünlü yıldızlarla aynı sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER