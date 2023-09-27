27 Eylül 2023 Çarşamba 16:21:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 16:21:00
Başkan Erdoğan, Prens Edward'ı kabul etti
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti. pic.twitter.com/6SpOmVqul3— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 27, 2023
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