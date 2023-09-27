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Başkan Erdoğan, Prens Edward'ı kabul etti
27 Eylül 2023 Çarşamba 16:21:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 16:21:00

Başkan Erdoğan, Prens Edward'ı kabul etti

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Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.

Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.

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Etiketler : Erdoğan Birleşik Krallık Edinburgh
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