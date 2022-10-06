Başkan Erdoğan, Prag'dan ayrıldı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'dan ayrıldı.
Başkan Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.
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