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Başkan Erdoğan, PBS'de konuştu: "Rusya'ya güveniyorum"
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19 Eylül 2023 Salı 01:21:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 01:21:00

Başkan Erdoğan, PBS'de konuştu: "Rusya'ya güveniyorum"

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Başkan Erdoğan, PBS'ye konuştu. Başkan Erdoğan, "Rusya'ya güvenmemem için hiçbir neden yok, Batı ne kadar güvenilirse Rusya da o derecede güvenilir" dedi.

Başkan Erdoğan, PBS'ye konuştu. Başkan Erdoğan, "Rusya'ya güvenmemem için hiçbir neden yok, Batı ne kadar güvenilirse Rusya da o derecede güvenilir" dedi.

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