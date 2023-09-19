Başkan Erdoğan, PBS'ye konuştu. Başkan Erdoğan, "Rusya'ya güvenmemem için hiçbir neden yok, Batı ne kadar güvenilirse Rusya da o derecede güvenilir" dedi.
19 Eylül 2023 Salı 01:21:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 01:21:00
Başkan Erdoğan, PBS'de konuştu: "Rusya'ya güveniyorum"
Başkan Erdoğan, PBS'ye konuştu. Başkan Erdoğan, "Rusya'ya güvenmemem için hiçbir neden yok, Batı ne kadar güvenilirse Rusya da o derecede güvenilir" dedi.
- Başkan Erdoğan, PBS'de konuştu: "Rusya'ya güveniyorum"
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