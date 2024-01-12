Başkan Erdoğan: Pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, "Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız." dedi.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Pazar günü Ankara merkezli olarak toplantımızı yapıp, büyükşehirler ve kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. pic.twitter.com/95QMr0merS— 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına ilişkin Erdoğan, "Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını İsrail, Filistin'de de yapmakta." diye konuştu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): (ABD ve İngiltere'nin Yemen'i bombalaması) Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımı. Kızıldeniz'i kan gölüne çevirmenin hevesi içerisindeler. Husilerin, ABD ve İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, cevaplar verdiğini... pic.twitter.com/ovAnJd7yzG— 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'e soykırım davası) Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler, ciddi manada Lahey'de iş görüyor." ifadesini kullandı.
#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Lahey Adelat Divanı'nın adaletine inanıyoruz. İsrail orada mahkûm olacaktır. Netanyahu'nun kaçacak deliği kalmadı. Herzog'u samimi sanıyordum ama son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi. Tayyip Erdoğan'a saldırmakla ellerine bir şey... pic.twitter.com/lKjsEIcDBb— 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı." dedi.
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