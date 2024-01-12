Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız." dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Pazar günü Ankara merkezli olarak toplantımızı yapıp, büyükşehirler ve kalan illerimizin açıklamasını yapacağız. pic.twitter.com/95QMr0merS — 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına ilişkin Erdoğan, "Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını İsrail, Filistin'de de yapmakta." diye konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): (ABD ve İngiltere'nin Yemen'i bombalaması) Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımı. Kızıldeniz'i kan gölüne çevirmenin hevesi içerisindeler. Husilerin, ABD ve İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, cevaplar verdiğini... pic.twitter.com/ovAnJd7yzG — 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'e soykırım davası) Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler, ciddi manada Lahey'de iş görüyor." ifadesini kullandı.

#SONDAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Lahey Adelat Divanı'nın adaletine inanıyoruz. İsrail orada mahkûm olacaktır. Netanyahu'nun kaçacak deliği kalmadı. Herzog'u samimi sanıyordum ama son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi. Tayyip Erdoğan'a saldırmakla ellerine bir şey... pic.twitter.com/lKjsEIcDBb — 24 TV (@yirmidorttv) January 12, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı." dedi.