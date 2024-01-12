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12 Ocak 2024 Cuma 14:08:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 14:08:00

Başkan Erdoğan: Pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "Bu hafta büyük ihtimalle pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız." dedi.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırılarına ilişkin Erdoğan, "Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını İsrail, Filistin'de de yapmakta." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'e soykırım davası) Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler, ciddi manada Lahey'de iş görüyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı." dedi.

Etiketler : recep tayyip erdoğan israil filistin soykırım
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