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10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:51:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:51:00

Başkan Erdoğan paylaştı: 21 yıldır kirli senaryolarla mücadele ediyoruz

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21 yıllık iktidarı döneminde birçok kirli kumpasla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, ‘Anadolu İrfanına' güvendik. 14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik.

İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler.

MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar.

17-25 Aralık'ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal'in "montaj" olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden millî iradeyi gasp etmeye yeltendiler.

15 Temmuz'da FETÖ'cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler. DEAŞ'ından PKK'sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı.

Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik.

Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi. Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık.

Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, "Anadolu İrfanına" güvendik.

Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz.

Etiketler : MİT kumpası 14 Mayıs PKK 15 Temmuz
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