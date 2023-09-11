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11 Eylül 2023 Pazartesi 17:55:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 17:55:00

Başkan Erdoğan, Paşinyan ile görüştü: Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : başkan erdoğan paşinyan türkiye ermenistan azerbaycan
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