Başkan Erdoğan, Paşinyan ile görüştü: Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.