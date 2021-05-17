  • BIST
    1447.8
  • Dolar
    8,3662
  • Euro
    10,1877
  • Altın
    497,5320
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya'ya kritik ziyaret: Gündem aşı tedariği ve turizm
Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mesajı
CHP'li Gürsel Tekin'den HDP'ye destek: Neden bakanlık yapmasın?
Türk bayrağını yırtan alçak Yunan vekil hakkında yeni gelişme
Rusya'dan, İsrail ve Filistin için müzakere teklifi!
Hava saldırılarından korkan kızlarını teskin etmişti... Gazzeli babadan acı haber
Alman polisinden skandal hareket! Türk vatandaşını darp ettiler
"İslam halklarının örgütlü mücadelesi çok önemli"
1 Haziran'dan sonra hayat nasıl olacak?
Bitcoin'i aşağı çeken yeni paylaşım
Türkiye'den BMGK'nin işgalci İsrail'e sessiz kalmasına tepki: Kabul edilemez
65+ yaşa özgürlük
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
BMGK'den somut adım çıkmadı
Mutsuz değil yorgun
Evrensel albüm
Keşke eski şarkcılardan olsaydım
Kız arkadaş paniği
Kedisi korkuttu
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Mayıs
TANSİYONU OLAN DOMATES VE HAVUÇTAN UZAK DURSUN
D vitamininin eksikliği de fazlalığı da ağrı yapar
GÖRME KAYBI BEYİN TÜMÖRÜ HABERCİSİ OLABİLİR
20 yaş dişleri ne zaman çekilmeli?
17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:30:00

Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mesajı

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

'SALDIRILARIN MUHATABI SADECE FİLİSTİNLİLER DEĞİL TÜM İNSANLIK'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail'in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.

İsrail'in insanlık onurunu çiğnediğini belirten Cumhurbaşkanı, İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti. Uluslararası kamuoyunu bir kez daha göreve çağıran Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdi.

İSRAİL'E YÖNELİK TEPKİLER

Başkan Erdoğan, Papa Francis'in İsrail'e yönelik mesajlarının da önemine değindi, mesajların ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı

Etiketler : papa erdoğan filistin israil
‘Kırmızı Oda'ya intihal davası

‘Kırmızı Oda'ya intihal davası
36. yaş öpücüğü

36. yaş öpücüğü
Yazlık fiyatları uçmuş!

Yazlık fiyatları uçmuş!
Ciğerimiz yandı!

Ciğerimiz yandı!
En iyisi için çabaladık

En iyisi için çabaladık
Set bitse de Safiye olmaya devam

Set bitse de Safiye olmaya devam
‘Yakın arkadaş' paniği

‘Yakın arkadaş' paniği
Dövmelerini kapattırdı

Dövmelerini kapattırdı
Anne olmak istiyor

Anne olmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER