Başkan Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını ifade etti.