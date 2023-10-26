Başkan Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını ifade etti.
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