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26 Ekim 2023 Perşembe 11:40:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 11:40:00

Başkan Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını ifade etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan papa franciscus israil filistin insan hakları
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