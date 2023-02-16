16 Şubat 2023 Perşembe 17:14:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 17:14:00
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
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