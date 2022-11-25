Başkan Erdoğan: Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nin üçüncü gemisinin denize indirilmesi töreni vesilesiyle Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Pakistan'ın terörizmle mücadelesini destekliyoruz. Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimiz, başarısı başarımız.

Halklarımız arasındaki kardeşlik bağları arasında aldığımız güç ve ilhamla ilişkilerimizi her alanda ileri götürmek için çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Pakistan ile birçok başarılı iş birliğimiz var. 1 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimiz istikrarlı şekilde artışını sürdürüyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahibiz.

FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı vakitlice alınan önlemler ve destek için tüm Pakistan makamlarına teşekkür ediyorum. Bölgesel ve uluslararası konularda fikir teattisinde bulunduk.

Afgan halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizlerin etkilerinin giderilmesini tesisen çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Şahbaz Şerif: Teröre karşı her türlü desteği vermeye hazırız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in konuşmasından öne çıkanlar:

Türk halkının üzüntüsünü anlıyoruz ve paylaşıyoruz. Terörizmin üstesinden gelmek için her türlü desteği vermeye hazırız. Tüm dünya üzerinden terörizmi silmek istiyoruz.