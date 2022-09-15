Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.

Başkan Erdoğan, burada yürüttüğü ikili temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerine de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikim törenine de katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta liderlerle birlikte ağaç dikim törenine katıldı.