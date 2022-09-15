Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.
Başkan Erdoğan, burada yürüttüğü ikili temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerine de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikim törenine de katıldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta liderlerle birlikte ağaç dikim törenine katıldı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın her şartta yanındadır
- İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
- Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi
- Başkan Erdoğan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı
- Askeri helikopter beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı
- "Bırakın yargı kendi seyri içerisinde işlesin"