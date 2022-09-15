VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın her şartta yanındadır
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin lira ceza
Dünyanın en yoksul ülkeleri 'iklim değişikliği tazminatı' istemeye hazırlanıyor
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi
YÖK'ten KPSS Lisans oturumu incelemesine ilişkin açıklama
Zelenskiy: Almanya'dan beklediğimiz hava savunma sistemlerini henüz almadık
Başkan Erdoğan Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Çin Devlet Başkanı: Temel çıkarlarda Rusya'ya desteğe hazırız
Taha Akgül Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Askeri helikopter beyin kanaması geçiren çocuk için havalandı
Fransa'daki yangında 3 bin 400 hektar yeşil alan zarar gördü
İngiltere'de monarşi karşıtı protestolardaki gözaltılar tartışmalara yol açtı
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
MEB, Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti
'Airtaxi' 23 Nisan'da boğazı uçarak geçecek
NATO'nun Dynamic Mariner/Mavi Balina-2022 tatbikatı devam ediyor
Türk savunma sanayisi 'MARLIN SİDA' ile dünyada ilke imza attı
Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığına" karar verdi
Tenisin efsanesi Federer, kortlara veda etmeye hazırlanıyor
New York borsası düşüşle açıldı
ABD'de işçilerinin greve hazırlandığı demir yolu şirketleri ile geçici anlaşmaya varıldı
Galatasaray'ın yeni transferi Torreira: Galatasaray'ın hedefi şampiyon olmaktır
New York Fed imalat endeksi eylülde toparlanma gösterdi
"Bırakın yargı kendi seyri içerisinde işlesin"
15 Eylül 2022 Perşembe 22:06:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 22:06:00

Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere Semerkant'ta.

Başkan Erdoğan, burada yürüttüğü ikili temasları kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın konakladığı oteldeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN, ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Özbekistan ziyareti kapsamında ikili görüşmelerine de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev'in görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Başkan Erdoğan, Semerkant'ta ağaç dikim törenine de katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta liderlerle birlikte ağaç dikim törenine katıldı.

Etiketler : Başkan Erdoğan pakistan Semerkant
Tatlıses beşledi

Tatlıses beşledi
Benim için çalışmak ibadet

Benim için çalışmak ibadet
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
‘Duy Beni'de yaprak dökümü

‘Duy Beni'de yaprak dökümü
2'si yeni 6 dizi başlıyor

2'si yeni 6 dizi başlıyor
Duygusal tanıtım

Duygusal tanıtım
Akım haline geldi

Akım haline geldi
Sıkılıp elbisesini yırttı

Sıkılıp elbisesini yırttı
Ekimde düğün var

Ekimde düğün var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes