Başkan Erdoğan, eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile görüştü

Başkan Erdoğan, eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile görüştü

Tokat Merkeze bağlı Mülk köyünde yaşayan Özlem Ağ, 3,5 yıllık evliliğinin ardından eşi Samet Ağ ile yaşadığı sorunlar nedeniyle boşanma davası açtığını söyledi.

Dava sürerken, eşinin oğlunu görmek için geldiğini belirten Özlem Ağ, burada kendisini ve babasını bıçakladığını anlattı.

"Böyle bir telefon beklemiyordum"

Ağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onu telefonla aradığını söyledi:

"Böyle bir telefon beklemiyordum. Haberlerde konuşulduğundan haberim yoktu. O zaman öğrendim. Biraz sohbet ettik. İyi hal durumunun kaldırılacağını anlattılar. Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Mutlu oldum gündeme, dile getirdiği için. Bu konunun arkasında durduğu için. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben halen korkuyorum. Dışarı tek başıma çıkamıyorum. Bir yere tek başıma gidemiyorum. Babam ve kardeşlerimle gidiyorum. Bazen de komşulardan olanlar oluyor."

Başkan Erdoğan, Özlem Ağ'ın yaşadıklarını dile getirmişti

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ ise bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Başkan Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı konuşmada Özlem Ağ'ın yaşadıklarına da değinmişti.