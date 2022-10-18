VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manisa'da zincirleme trafik kazası: 24 yaralı
Stoltenberg: Rusya, Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa bunun ciddi sonuçları olur
Kuzey Kore, Güney Kore deniz sınırına top mermisi ateşledi
Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı
Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Ev sahibi oturdukları daireyi sattı, 84 yaşındaki çift dışarıda kaldı
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi Meclişte
Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı
Biden, ülke genelinde kürtajın yasaklanmasına ilişkin tasarıyı veto edeceğini duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, edebiyatçı Nuri Pakdil'i andı
İstanbul'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
OPEC: Petrol piyasasında krizi önlemek için uygun zamanda hareket ettik
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'e ulaştı
Başkan Erdoğan yazar Nuri Pakdil'i andı
Avrupa'da enerji alarmı! 'Çözüm aramaya devam ediyoruz'
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu
ABD Adalet Bakan Yardımcısı: Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı
Mahir Ünal yanıtladı: Dezenformasyon yasasında suç unsuruna kim karar verecek?
Bartın'da maden ocağında patlama! Bilirkişi heyeti Amasra'da
Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın tatbikatına izin vermeyeceğim
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
İtfaiyeciliği bırakıp girdiği madende hayatını kaybetti
Bakan Akar'dan Yunanistan'a mesaj: Oldubittiye izin vermeyiz
18 Ekim 2022 Salı 23:10:00 - Güncelleme:18 Ekim 2022 Salı 23:10:00

Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar'ı ölüm yıl dönümünde andı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü isimlerinden olan Özdemir Bayraktar'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamızda çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum."

ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?

Özdemir Bayraktar, 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

MİLLİ VE ÖZGÜN İHA TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRMESİ ATILIMINDA ÖNCÜ ROL ÜSTLENDİ

Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Etiketler : başkan erdoğan sosyal medya Özdemir Bayraktar
Las Vegas'ta bir Türk güzel

Las Vegas'ta bir Türk güzel
Final kararı

Final kararı
Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim

Sürücüyü evinde ziyaret edeceğim
Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak

Şehit madencilerin ailelerine yardımda bulunacak
Kıyafetlerinin aynısı dikildi

Kıyafetlerinin aynısı dikildi
Cizre ve Harran çıkarması

Cizre ve Harran çıkarması
Hollywood isteği

Hollywood isteği
Unutulmaz performans

Unutulmaz performans
Kaan kendini yakışıklı bulmuyormuş

Kaan kendini yakışıklı bulmuyormuş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX