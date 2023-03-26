Başkan Erdoğan, Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti!

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26 Mart 2023 Pazar 19:24:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 19:24:00

Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Kaynak: AA

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Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.

Etiketler : erdoğan bayraktar savaş uçağı

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