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09 Kasım 2023 Perşembe 15:44:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 15:44:00

Başkan Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı... EİT Zirvesi sona erdi

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi için gittiği Özbekistan'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile bazı yetkililer uğurladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye hareket etti.

İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'ndan, Ankara'ya "TUR" uçağıyla TSİ 15.20'de hareket eden Başkan Erdoğan'ı, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve eşi Nurgül Bekar ile bazı yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı yetkililer de Ankara'ya gitti.

Etiketler : başkan erdoğan özbekistan zirve
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