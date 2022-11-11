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11 Kasım 2022 Cuma 18:29:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 18:29:00

Başkan Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Özbekistan'ın Semerkant kentinden Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov ile Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Özbekistan'dan ayrıldı.

Etiketler : Başkan Erdoğan Semerkant Türkiye
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