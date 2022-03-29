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29 Mart 2022 Salı 18:13:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 18:13:00

Başkan Erdoğan, Özbekistan'da resmi törenle karşılandı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Erdoğan ve Mirziyoyev resmi törenden önce aile fotoğrafı çektirdi.

ERDOĞAN, BAĞIMSIZLIK ANITI'NA ÇELENK SUNDU

Başkan Erdoğan, Taşkent'te Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na da çelenk sundu.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a burada Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva da eşlik etti.

Etiketler : başkan erdoğan Özbekistan resmi tören
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