Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği başladı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Semerkant'ta Türk ve Özbek yetkililer tarafından karşılandı. Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Özbekistan'da bulunan Erdoğan, ardından da Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak Semerkant Havaalanı'na indi. Erdoğan, Semerkant'ta Türk ve Özbek yetkililer tarafından karşılandı.
Erdoğan, 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili temaslarda bulunacak.
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Özbekistan'a gidecek. Azebaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev ile gerçekleşen ikili görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul edecek.
Başkan Erdoğan, 16 Eylül programında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xİ Jinping'le, ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'yla ikili görüşme gerçekleştirecek. Şhangay İş Birliği Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Kongre Merkezi'nde görüşecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle temaslarını sürdürecek.
18 Eylül'de gerçekleştirilen temaslar çerçevesinde New York Türkevi'nde ABD'de faaliyet gösteren Türk Sivil Toplumu Kuruluşu Temsilcilerini, 19 Eylül'de ise Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları Temsilcilerini kabul edecek. Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah'la görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Liar Yapid'i ve son olarak Japonya Başbakanı Fumio Kişida'yı kabul edecek.
Başkan Erdoğan, 21 Eylül'de Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen'le görüşmesinin ardından Birleşik Krallık Başbakanı Elizabeth Truss'ı kabul edecek.
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