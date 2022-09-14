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14 Eylül 2022 Çarşamba 23:44:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 23:45:00

Başkan Erdoğan Özbekistan ve ABD'ye gidecek

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül'de Semerkant'ı ziyaret edecek. Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni takiben, BM 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareket edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Şanhay İşbirliği Teşkilatı nezdinde "Diyalog Ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den Zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım olacak.

Başkan Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek Zirve Oturumu'na hitap etmesi ve bu vesileye ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

ABD ZİYARETİ

Başkan Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni takiben Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye hareket edecek.

Erdoğan'ın "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası" temasıyla gerçekleştirilecek 77'nci Genel Kurulun ilk günü olan 20 Eylül'de katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla da ikili temaslarda bulunması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'ın, 17-22 Eylül'de gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle ABD'de yerleşik Türk sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Musevi kuruluş temsilcilerini kabul etmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından ABD iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek etkinliğe katılması da bekleniyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Başkan Erdoğan bm
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