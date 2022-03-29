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29 Mart 2022 Salı 21:37:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 21:37:00

Başkan Erdoğan: Özbekistan ile 10 anlaşma imzaladık

Kaynak: TRT Haber

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Bugün 10 anlaşma imzalandı. Ticaret hacminde çıtayı 10 milyar dolara çıkaracağız" dedi.

Başkan Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Taşkent'e gitti.

RESMİ KARŞILAMA

Başkan Erdoğan, daha sonra Özbekistan Cumhurbaşkan Mirziyoyev tarafından Kök Saray'da resmi törenle karşılandı.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Mirziyoyev, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev, resmi karşılama töreninin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.

Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev resmi törenden önce aile fotoğrafı çektirdi.

Kök Saray'daki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan ile Mirziyoyev, baş başa görüşmeye geçti.

İki liderin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı. Liderler anlaşmaların ardından ortak basın açıklaması yaptı.

"DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 30. YILINDAYIZ"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz kardeşim Mirziyoyev'e samimi ve içten misafirperverliği için şahsım ve milletim adına teşekkür ederim.

Bu sene Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerimizin 30. yılındayız. Türkiye, Özbekistan'da ilk büyükelçilik ve başkonsolosluk açan ülke Türkiye'dir.

Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bütün bu adımları yakın takibe alalım istiyoruz.

"BUGÜN 10 ANLAŞMA İMZALANDI"

Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü şekilde gelişecektir. Ortak bildiri bir yol haritası teşkil edecektir. Beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizdeki gelişmeleri de aramızda değerlendirdik.

Şimdiden Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Etiketler : Başkan Erdoğan Özbekistan anlaşma
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