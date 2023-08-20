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Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
20 Ağustos 2023 Pazar 21:15:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 21:15:00

Başkan Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

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Başkan Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu da eşlik etti.

Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Etiketler : başkan erdoğan özbekistan budapeşte mirziyoyev
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