Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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