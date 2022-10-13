Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdüren Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.