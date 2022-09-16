Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
Şanghay İşbirliği Örgütü 22. Devlet Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde resmi temaslarına devam eden Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
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