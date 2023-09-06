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06 Eylül 2023 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 09:30:00

Başkan Erdoğan 'Orta Vadeli Program'ı açıklayacak

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Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanacak.

Orta Vadeli Program (OVP), saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Program ile üç yıllık makro hedefler ve yapısal reform adımları paylaşılacak.

BÜYÜMEYE İLİŞKİN DETAYLI GÖSTERGELER ELE ALINACAK

Program; para politikası, maliye politikası ve yapısal reformlar olmak üzere 3 ana başlıkta ele alınacak.

Enflasyonla mücadelede izlenecek yola dair ipuçlarının ve vergi reformunun programda yer alması bekleniyor.

Büyümeye ilişkin detaylı göstergeler ele alınacak, ihracat ve istihdama ilişkin öngörüler paylaşılacak.

Kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine ilişkin detayların da programda yer alacağı tahmin ediliyor.

Etiketler : ekonomi hedefleri yapısal politikalar orta vadeli program
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