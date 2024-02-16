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16 Şubat 2024 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 07:00:00

Başkan Erdoğan, Ordu ve Giresun'a gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Erdoğan, Karadeniz Bölgesi'ndeki programları kapsamında bugün Ordu ve Giresun'da olacak.

Yerel seçim çalışmalarında Karadeniz Bölgesine ağırlık veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü ilk adresi Ordu olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitinge katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu programının ardından Giresun'a gidecek, saat 16.00'da Valilik binası yanında düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki mitingde de gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan ordu giresun yerel seçim miting
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