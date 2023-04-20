Başkan Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.

"Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."

"İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen kriziyle mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor. 2053 net 0 emisyon hedefimiz doğrultusunda hedeflerimizi iki katına çıkardık.

İKLİM KANUNU HAZIRLANIYOR

Ülkemizi afetlere karşı dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni hazırladık. İnşallah 1 sene içerisinde afetzedelerin huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız.

Önümüzdeki dönemde İklim Kanunu'muzu meclisimizden geçirmiş olacağız.

31. BM İklim Konferansına adaylığımızı ilan ederek önem verdiğimizi bir kez daha vurguladık. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazlarına ilişkin çalışmalarımıza da devam ediyoruz.

Sıfır Atık projesi ile BMGK'da kabul edilen kararla küresel olarak konuya dahil olduk. Eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum.

"DÜNYADA 12. SIRADAYIZ"

Geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğumuz Togg'u da bu hedefler kapsamında görüyoruz. Yenilenebilir enerji kapasitemizi yüzde 55'e çıkardık. Bu bakımdan dünyada 12. sırada yer alıyoruz.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.