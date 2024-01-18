VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlişkiler durma noktasına geldi: Tüm Fransız şirketler ülkeden çıkarılsın
Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü
Borsa güne 8.104,04 puandan başladı
Başkan Erdoğan: Türkiye havacılık alanında yükseliyor
BUDO seferleri iptal edildi
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
18 Ocak 2024 Perşembe 08:47:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 08:47:00

Başkan Erdoğan onaylandı! Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir'de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşma" hakkındaki karar onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında Türk tarafının Cezayir'de bir Türk Kültür Merkezi, Cezayir tarafının ise İstanbul'da bir Cezayir Kültür merkezi açması ve böylece iki ülkenin kültürel, insani ve medeniyete dair değerlerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Etiketler : başkan erdoğan anlaşma resmi gazete
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX