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31 Aralık 2023 Pazar 19:55:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 19:55:00

Başkan Erdoğan onayladı: Birleşik Krallık ile yapılan anlaşma uzatıldı

Kaynak: AA

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Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamındaki elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek. Başkan Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan konuya ilişkin milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi, elektrikli araçların menşe kurallarına ilişkin geçiş sürecini uzatma kararı aldı. Anlaşma kapsamında elektrikli araçların ticareti için sağlanan menşe kolaylığı 2027'ye kadar devam edecek.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan kredi tadil anlaşması da yürürlüğe girdi.

Etiketler : ticaret kolaylığı serbest ticaret elektrikli araçlar
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