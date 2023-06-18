Başkan Erdoğan: Ömrünü ailesine adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan, Babalar Günü mesajında, "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakarlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ömrünü ailesine ve çocuklarına adayan, sevdikleri için fedakârlığın en güzel, en eşsiz halini ortaya koyan ilk kahramanımız tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2023
Şehitlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.
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