Başkan Erdoğan: Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin bir teessür duymaktayım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çok kıymetli mutasavvıf ve gönül insanı Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'nin vefatından derin bir teessür duymaktayım" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: DERİN TEESSÜR DUYDUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan Hakk'a yürüyen İnançler için "Sayın İnançer'in vefatından derin teessür duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Derecatı Alî olsun. " dedi.