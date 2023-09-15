Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Ek ders ücretlerine yüzde 25 zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 2023-2024 Eğitim yılı açılış töreninde konuştu.

Bu seneki programımızı tüm il ve ilçe müdürlerimizin yanı sıra öğretmen ve öğrencilerimizin de aramızda yer aldığı geniş bir katılımla yapıyoruz. Ülkemizen 80 vilayetinden İstanbul'u teşrif eden siz kıymetli kardeşlerimle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2023-2024 Eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere bütün eğitim öğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye'nin müreffeh yarınları için mücadele ederken bizden kopartılan öğretmenlerimizin hiç birini unutmadık unutmayacağız. Onların uğrunda canlarını feda ettikleri değerleri yaşatmaya, yüceltmeye devam edeceğiz. İnsanımızın gönlünü fetheden şehit Aybüke Yalçın'ın ismini ülkemizin en büyük petrol rezervine sahip Cudi Gabar'daki petrol sahasına verdik. Günlük 100 bin varil üretim yapacak petrol sahamız Türkiye'ye değer kattıkça şehidimizin adı da nesilden nesile aktarılmaya devam edecektir.

Devletimizin ikinci asrına çok büyük bir heyecanla gireceğiz.

MİLLİ EĞİTİM BURSLU ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilere) Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz."

"1 MİLYON 200 BİN ÖĞRETMEN VAR"

Eğitime daima özel önem ve öncelik verdik. 2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi. Bugün bu sayı 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı. 21 yıl önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var.

EK DERS ÜCRETLERİNE ZAM!

Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gidilecek. öylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.

Hayatımızda yeni ihtiyaçların ortaya çıkması normaldir. Elbette beklenti ve istekler de değişti. Köklü değişimler yaşanırken eğitim araç ve müfredatın aynı kalması düşünülemez. biz böyle gelmiş böyle gitsin zihniyetinin bedelini ağır ödedik. Pırıl pırıl çocuklarımızıı yasakçı eğitim sisteminin dişlileri arasında kaybettik.

Sınav odaklı bakış açısı ne yazık ki eğitim sistemimizin yarayan kanalarından biri oldu. Düşünmeye, sanat bilim gibi alanlardaki kabilietlerini kazanmaya önem verilmedi. Manevi değerler örselendi. Devlet talepler karşısında kör sağır kesildi. Artık şunu net görüyoruz, eskiye öykünerek hiçbir yere varamayız.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Türk demokrasisi sivil anayasa yapacak olgunluğa da ulaşmıştır. Sivil bir anayasa, amaçlarımıza ulaşmayı daha kolaylaştıracaktır. Sivil anayasa ile ilgili de tüm aktörler bu sürece pozitif katlı vermeli.

TANRIKULU'NUN SÖZLERİNE TEPKİ

Bir tane sözde milletvekili çıkmış benim Mehmetçiğime saldırıyor. Mensubu olduğu parti kalkıp da bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor. Biz Mehmetçiğimize hiçbir gücün dokunmasına müsaade etmeyiz.