Başkan Erdoğan: Terör yuvalarını darmadağın ediyoruz!

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin makamlarını cennet eylesin. Canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmak görevimiz. Eğer cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir.

"GABAR'DA DA TENDÜREK'TE DE OLACAĞIZ"

Sergiledikleri fedakarlıklarla, 192 kahraman öğretmenimizin hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Irak'ı ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin yuvalarını darmadağın ediyorlar. Maalesef şu an Meclis'te bunlardan rahatsız olanlar var. Gabar'da da olacağız, Tendürek'te de olacağız. Nerede varsa orada olacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.

Gönül dünyamızı, akıl dünyamızı aydınlatanların başında öğretmenlerimiz geliyor. Öğretmen bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki cevheri işyleyen bir gönül işçisidir. Tecrübesi ile çocuklarımızı geleceğe hazırlayan bir rol modeldir.

"KISA SÜRELİ ÇIKARLARIN PEŞİNDE KOŞMADIK"

Bizim öğretmenimize eli kalkanı darmadağın ederiz. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de çocuklarımızı yaşatmaya kararlıyız. Uzun yıllar ülkemize aşkla hizmet etmiş emekli öğretmenlerimize de uzun ömürler diliyorum.

Milletin emanetini yüklendiğimiz günden itibaren eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. Tarihi nitelikte pek çok adımlar attık. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf meselesini çözüme kavuşturduk. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı şimdi sayı 20'ye indi. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin istiyorum. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 15'e indirdik.

"ÖĞRETMENLERİMİZ SİMSARLARA GEREKEN CEVABI VERDİ"

Eğitim böyle gelmiş böyle gider denerek yürütülebilecek bir faaliyet değildir. Eğitimde yeniliğe açık olmak gerekiyor. Biz eğitimle ilgili reform çalışmalarımızı hep hayata geçirdik. Kısa süreli çıkarların peşinde koşmak yerine ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapma çabası içerisinde olduk.

Birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı, devletimiz ile öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Devletimizin kendilerine sunduğu tarihi fırsata sahip çıkarak simsarlara gereken cevabı verdiler. Kariyer sistemine başvuranların yüzde 99'u eğitimlerini tamamlamış ve sınava girmiştir.