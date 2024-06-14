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14 Haziran 2024 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 12:41:00

Başkan Erdoğan öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu! "Güzel bir yaz tatili diliyorum"

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2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile Başkan Erdoğan, sosyal medyadan "Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini alan öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

"GÜZEL BİR YAZ TATİLİ DİLİYORUM"

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan öğrenci karne paylaşım
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