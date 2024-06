Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini alan öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.



"GÜZEL BİR YAZ TATİLİ DİLİYORUM"



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum."

Congratulations all students completing their year of studies. Wish you a wonderful summer holiday!!!



I love you!!!! ❤️ https://t.co/0XHTFclRFq