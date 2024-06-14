Başkan Erdoğan öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu! "Güzel bir yaz tatili diliyorum"
2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile Başkan Erdoğan, sosyal medyadan "Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum" paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacağı yaz tatili öncesinde karnelerini alan öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.
"GÜZEL BİR YAZ TATİLİ DİLİYORUM"
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bugün tamamlanan eğitim-öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum."
Congratulations all students completing their year of studies. Wish you a wonderful summer holiday!!!— Shireen Pasha (@shireen_pashaaa) June 14, 2024
I love you!!!! ❤️�� https://t.co/0XHTFclRFq