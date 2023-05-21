Başkan Erdoğan öğrencileri tebrik etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"64 ülkeden 1.307 projenin sahibi 1.638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum."