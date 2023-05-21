Başkan Erdoğan öğrencileri tebrik etti: Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı
Kaynak: TRT Haber
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ödül alan öğrencileri tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik etti.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"64 ülkeden 1.307 projenin sahibi 1.638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum."
64 ülkeden 1.307 projenin sahibi 1.638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında; @Tubitak tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı.... pic.twitter.com/eckI9vIQZQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2023
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