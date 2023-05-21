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21 Mayıs 2023 Pazar 19:14:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 19:14:00

Başkan Erdoğan öğrencileri tebrik etti: Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmada ödül alan öğrencileri tebrik etti.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"64 ülkeden 1.307 projenin sahibi 1.638 öğrencinin katıldığı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışmasında TUBİTAK tarafından desteklenen 3 projemiz Büyük Ödül, 3 projemiz de Özel Ödül kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu büyük başarılarından dolayı evlatlarımızı gönülden tebrik ediyor, her birini gözlerinden öpüyorum."

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan Tübitak sosyal medya
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