"Normalleşme süreçleri en iyi şekilde değerlendirilmeli"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni işgali döneminde Karabağ'a verilen zarara ilişkin, "Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım." dedi.

Erdoğan, Cebrayıl şehrinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Azerbaycan'ın iki gün önce kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Başkan Erdoğan, işgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanının açılışına katılmanın, modern dünyanın gözlemlediği şekliyle en modern havalimanlarından birini daha açmanın sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş olmadığını söyledi.

İşgal döneminde Cebrayıl'ın ne hale getirildiğini gördüğünü ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kardeşime sordum. Dedim ki bu dünyadaki AGİT, Avrupa Birliği filan, buralara gelip hiç görmedi mi? Yok gelmiyorlar. Niye gelmiyorlar? Çünkü kendi yüz karalarını, Batı'nın yaptıklarını görecekler. Buralara onlar bu tür destekleri vererek o işgal süreci içerisinde işte ne hale getirmişler Cebrayıl'ı, diğer bütün Karabağ'ı, bunu görecekler. Tabii bunları görmek istemiyorlar. Aslında onlar neler yapıldığını biliyorlar. Bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım. Bunların tazminini istemek suretiyle de bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım. Tanıtmamız lazım hep birlikte.

Erdoğan, Aliyev'in riyasetinde eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip, yerle yeksan olmuş bölgelerin yeniden ayağa kalktığını ifade etti.

Viyadükleri, köprüleri, demir yolları, otoyol, otobanlarıyla yeniden bir Azerbaycan inşa edildiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

Bunları biz yaşıyoruz, görüyoruz. Duyarak değil, görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Bu başta ilham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosunun attıkları adımlar, yaptıkları çalışmalar. Bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak, yeniden ayağa kalkıyor. Zengilan'da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı Azerbaycan'ın kahramanlık destanından sonra şimdi de Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Böylesine önemli bir projede Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de ayrıca iftihar vesilesi.

BÜYÜK DÖNÜŞ PROJESİ



Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlıların azat edilen topraklara geri dönmeye başlamalarının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Büyük Dönüş Projesi çerçevesinde Azerbaycanlıların akıllı köy konseptiyle inşa edilen Ağalı köyüne yerleşmeleriyle artık özvatanlarına olan hasretlerinin sona erdiğini gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Ağalı köyünü gördük. Hakikaten bundan sonra oraya köy demeyeceğiz. Orası artık modern bir şehir anlamında gelişiyor." dedi.

Köyün yanındaki Dost Agropark ile de tarımda ve hayvancılıkta gerçekten çok önemli bir adım atıldığını anlatan Erdoğan, temel atmaya geldikleri bir yıl öncesinden bu yana arazinin nasıl ayağa kaldırıldığını gördüklerini aktardı.

Erdoğan, Dost Agropark'taki 3 bin kadar angusun kesimleri, bakımları, çoğaltılmalarının yanı sıra bu alanda atılan tüm adımların, bir büyük dönüş projesinin hayata sokulması anlamını taşıdığını dile getirdi.

SU PROJELERİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aliyev ile bölgedeki su konusunu da konuştuklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Su konusunda da şimdi kısa bir zaman içerisinde burada barajı da yapmak suretiyle buranın suyla ilgili sorununu da giderecek ve böylece bu tarlalardan tarımda atılacak adımlardan burada da çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki hakikaten bizim de gördüğümüz, inandığımız şey bu. Çok kısa zamanda tarımda da burada ciddi neticeler, hasadın alınabileceğini biz zaten orada gördük. Saman balyalarının aslında oradaki dizilişi bize o neticeyi zaten gösteriyor ve biz de zaten koltuk olarak bugün saman balyaları üzerinde toplantıyı izledik. Onun için tebrik ediyoruz, yani artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Altyapı eksikliğini tamamıyla gidermenin gayreti içerisindeler.

Başkan Erdoğan, bir yıl sonra geldiklerinde Cebrayıl yolunun çok daha farklı bir hale geleceğini düşündüğünü dile getirerek, "Çünkü burada da altyapıda gayet güzel adımlar şu anda atılmış vaziyette. Burada da yine Cengiz, Kalyon şirketlerinin müşterek çalışmasıyla bu adım da atılmış vaziyette. Bir yıl sonra herhalde artık burada asfaltlama işlemlerinin yapıldığını, viyadüklerin yapıldığını ve yine bugün temelini attığımız demir yolu ile ilgili adımların atılarak demir yolunun da buraya gelecek olması, buradaki kalkınma hareketinin gerçekten bir büyük proje olarak ne kadar hızla ilerlediğini göstermesi bakımından önem arz ediyor." diye konuştu.

KARABAĞ EYLEM PLANI



Türkiye'nin, Karabağ Eylem Planı çerçevesinde, başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, dayanışma halinde, atılan adımları geliştirerek çok daha önemli, çok daha dev projeleri beraber geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, bugün Cebrayıl'da temelini attıkları Ormancılık Eğitim Merkezi ve fidanlığın da Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının simgesi olduğunu belirtti. Erdoğan, şunları kaydetti:

Nahçıvan'ı Azerbaycan'ın batı reyonlarına bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir. Yani artık bütün Karabağ'ın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Emin adımlarla Azerbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol bölgenin barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacağı gibi Hazar geçişli doğu batı orta koridor güzergahındaki bütün ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır. Azerbaycan, 44 günlük vatan muharebesinde kendi topraklarını işgalden kurtarmış, 30 yıldır verilmeyen hakkını geri almıştır. Ermenistan ile müzakerelerinde samimi adımlar atan ve müspet tekliflerde bulunan Azerbaycan, nihai hedefinin kalıcı barış, refah ve istikrar olduğunu ortaya koymuştur. Her zaman söylediğim gibi barışın kaybedeni olmaz. Yegane gayemiz, bölgemizin müreffeh geleceğini inşa etmektir. Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye-Ermenistan normalleşme süreçleri, birbirini destekleyecek şekilde ilerlemektedir. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin yüzüncü yılının kutlanacağı 2023 senesinin Azerbaycan'da da Haydar Aliyev yılı olarak kabul edilmesinden duydukları memnuniyeti de dile getirerek, "Umum milli lider Haydar Aliyev'in aziz hatırasını birlikte yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye kardeşliği." sözleriyle tamamladı.