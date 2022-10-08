Anastasiadis benimle görüşmek için araya birilerini soktu

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08 Ekim 2022 Cumartesi 10:03:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 10:03:00

Başkan Erdoğan Nikos Anastasiadis'in görüşme çabalarını anlattı: Araya birilerini soktu

Kaynak: Star Gazetesi

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Başkan Erdoğan Prag'ta Avrupa Siyasi Topluluğu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Aynı zirvede bulunan Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis'in Başkan Erdoğan'la sohbet etmek için yoğun çaba sarf ettiği kameralara yansımıştı. Erdoğan kendisine yöneltilen soru üzerine Anastasiadis ile ilgili şunları söyledi; "Anastasiadis, illa bir görüşelim, konuşalım filan dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki 'Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun.' İki ay sonra ayrılıyor. Dedim 'Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz.' Ayrıca dedim ki 'Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısına katıldı. Burada liderlerle görüşen Erdoğan, dönüş yolunda Türk gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Erdoğan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile alakalı bir soru soruldu.

SORU: KKTC Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı, "BM'ye bir ay süre verdik ya bizi tanı ya da barış gücünü Kıbrıs'tan çek" dedi. Çekmezse ne olur? Bir de kuşatma olarak görüyorlar ambargo ve silah kararını. Dolayısıyla acaba Türkiye ek takviyeye hazır mı? Karpaz'a bir Türk üssünden bahsediliyordu. Dedeağaç'a alternatif olacak şekilde. Türk üssü hazırlığımız var mı?

CEVAP: Bu konuda biliyorsunuz biz kimsenin düşünmediği bir dönemde ne yaptık? İlk işimiz İHA'ları, SİHA'ları Kuzey Kıbrıs'a yerleştirdik. Şu anda İHA ve SİHA'larımız oradalar ve bu söylediğiniz yerle ilgili konuda da yine benzer şeyler olabilir. Bunun olması da zaten haktır. Çünkü Kuzey Kıbrıs'ı dört bir yandan, her yönüyle bizim sağlama almamız lazım. Olsa da olmasa da zaten bizim şu anda kendi ana karamızdan uçaklarımız kalktığı anda zaten anında Kuzey Kıbrıs'ta. Herhangi bir sıkıntı orada da söz konusu değil.

"ANASTASİADİS ARAYA BİRİLERİNİ SOKTU"

Bir de bu akşam Anastasiadis, "İlla bir görüşelim, konuşalım filan" dedi. Araya birilerini de soktu. Dedim ki "Başkan sen şimdi zaten gidiyorsun". İki ay sonra ayrılıyor. Dedim "Böyle bir zamanda bunlar konuşulmaz." Ayrıca dedim ki "Siz hep bir yerden bir talimat alıyorsunuz. Bu talimatlarla falan zaten bu işler yürümez." Onun için bunların ipiyle kuyuya inilmez. Aksi takdirde kuyuda kalırsın.

Etiketler : ANASTASİADİS İHA ve SİHA Çekya KKTC Dışişleri Bakanı
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