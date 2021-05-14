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14 Mayıs 2021 Cuma 00:07:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2021 Cuma 00:07:00

Başkan Erdoğan Nijerya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'un Filistin diplomasisi sürüyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Erdoğan, Filistin'e yönelik saldırıları dolayısıyla uluslararası camianın hukuk, adalet ve vicdan yoksunu İsrail'e gereken dersi vermesi için çabaladıklarını vurguladı.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Erdoğan, Nijerya'nın da haklı davasında Filistinlilerle dayanışma göstereceğine inandığını belirtti.

IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Etiketler : Filistin Devleti başkan erdoğan Filistin diplomasisi
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