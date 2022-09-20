"ABD müttefiklik ruhuyla hareket etmeli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi programında konuştu. Erdoğan, ABD'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesini istedi. Ukrayna'daki savaşa da değinen Erdoğan, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne vurgu yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

MAHKUM OLMALARI GEREK

"PKK-YPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar, hiçbir ayrım yapmadan, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ'yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerimizi titizlikle yürütüyoruz. 15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden, Meclisimize bomba atan, demokrasimize kasteden bu yapının maşeri vicdanla birlikte hukuk önünde de mahkum olması gerekiyor."

NEFRET SÖYLEMİNE TEDBİR

"Nefret söylemlerinin, özellikle de İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik önyargıların, dünya genelinde arttığını müşahede ediyoruz. Ne yazık ki, Türk-Amerikan toplumu ve Amerikalı Müslümanlar da zaman zaman bu yönde saldırılara maruz kalıyor. Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz, dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır."

SORUNLAR ÇÖZÜLEBİLİR

"ABD ve Türkiye'nin kendi arasında çözemeyeceği sorun yoktur. Önümüzdeki süreçte, Amerika ile işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum. Biz, NATO'da beraber miyiz? Beraberiz. NATO'nun en önemli ilk 5 ortağından bir tanesi de Türkiye. Gerek parada, gerek kara gücünde bütün bu destekleri veren en önemli ilk 5 ülkeden bir tanesi Türkiye. Öyleyse Türkiye'nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları yaşansa da birçok bölgesel ve küresel meselede ABD ile benzer tutumlara sahibiz. ABD Başkanı Joe Biden ile ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi hususlarında mutabıkız. Önümüzdeki süreçte, Amerika ile işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum."

TÜRK TOPLUMUNU BULUŞTURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de yaşayan Türk ve yabancı toplum temsilcilerini buluşturdu. Rockefeller Center Plaza'da düzenlenen yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı bakanlar ve ABD'nin değişik eyaletlerinden gelen davetli Türk ve yabancı toplum üyeleri katıldı.

MAZLUMLARA KUCAK AÇAN BİR TÜRKİYE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nde yaptığı konuşmada mütleci dramına da dikkat çekti: "Bugün ordusu ve diplomasisi güçlü bir Türkiye var. Bugün, kendine sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura kucak açan, insanlığın vicdanı olmuş bir Türkiye var. Mültecileri Ege'de, Akdeniz'de, denizde boğan bir ülke yok, onları denizden toparlayan bir Türkiye var. Bugün, dünyada barış için çaba harcayan bir Türkiye var."

TAKDİRLE İZLENİYORUZ

"Bugün, rekor büyüme oranlarıyla ekonomisi başarıdan başarıya koşan, politikaları takdirle takip edilen, krizlerle başa çıkma kapasitesini en üst düzeye çıkarmış bir Türkiye var. Her ziyaret edişinizde, sizler de Türkiye'de gerçekleşen bu büyük dönüşümü bizzat görme fırsatı buluyorsunuz."

YOĞUN İKİLİ GÖRÜŞMELER

New York'ta Türk Evi'nde ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, ABD'li Senatörler Chris Coons ve Lindsey Graham'ı ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan ayrıca Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus elMenfi ve Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.