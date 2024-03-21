VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Nevruz Bayramı'nı kutladı
Lapid'den Netanyahu'ya Hamas çağrısı: "Bir an önce mutabakata var"
Rusya: Donetsk'teki Tonenke yerleşim birimini kontrol altına aldık
Meteoroloji o bölgeler için uyardı: Fırtına çıkabilir
"Gazze'de de Ukrayna'da da sivillerin korunması ilkelerine bağlı kalmalıyız"
Gelecek Partisi, AK Parti'ye destek için adayını geri çekti
21 Mart 2024 Perşembe 16:40:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 16:40:00

Başkan Erdoğan Nevruz Bayramı'nı kutladı

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Etiketler : Başkan Erdoğan Nevruz kutlama
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
İlk senfonik konser

İlk senfonik konser
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda

Melisa Sözen, ‘Aile Yalanları' ile tiyatroda
Reklamcıların gözdesi oldu

Reklamcıların gözdesi oldu
Ersay'dan yeni şarkı

Ersay'dan yeni şarkı
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX