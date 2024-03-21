Başkan Erdoğan Nevruz Bayramı'nı kutladı
Başkan Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2024
Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/KFen8je39X
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