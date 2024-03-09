VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hıza 14 bin 258 lira ceza
Otomotiv sektörü üretimdeki gücünü "Yeşil Dönüşüm"le ileri seviyeye taşımayı hedefliyor
Milli savaş yönetim sistemi Katar'a ihraç edilecek
Husiler: Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de ABD'ye ait gemileri çok sayıda füzeyle hedef aldık
İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı
09 Mart 2024 Cumartesi 11:58:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 11:58:00

Başkan Erdoğan: Netanyahu ve yönetimi, isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Vakfımız, kökü derinlere inen ulu bir çınar misali ilim ve hikmet yollarını kuşatmaya devam ediyor

Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi evlatlarımızın yanında olacağız

Biz niyetimizi temiz tuttuğumuz, samimiyetimizi koruduğumuz müddetçe önümüzü kimse kesemez

Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir terör devleti olan İsrail, Batılı güçlerin sınırsız desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır

Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak ismini diğer modern dönem canilerin yanına eklemişlerdir

Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi, Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir

Şimdiye kadar 19 uçak ve 7 sivil yardım gemisiyle bölgeye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu

Tayyip Erdoğan, 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı "one minute" diye haykırırken nerede duruyorsa, bugün de aynı yerde dimdik durmaktır

Hamas'ın liderleriyle çok açık net her şeyi rahatlıkla konuşup onların arkasında dimdik duran ülke Türkiye'dir

Ülke olarak güçlendikçe çok daha fazlasını yapacağız

Türkiye Filistin'in yanında...

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : recep tayyip erdoğan istanbul ilim ve yayma vakfı
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda

Ayşe Tolga için oyunculuk ikinci planda
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

Merve Boluğur sosyal medyaya yoğunlaşmış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX