"Netanyahu ve yönetimi, isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir"

Başkan Erdoğan: Netanyahu ve yönetimi, isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Vakfımız, kökü derinlere inen ulu bir çınar misali ilim ve hikmet yollarını kuşatmaya devam ediyor

Daha çok sayıda öğrencimize destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi evlatlarımızın yanında olacağız

Biz niyetimizi temiz tuttuğumuz, samimiyetimizi koruduğumuz müddetçe önümüzü kimse kesemez

Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir terör devleti olan İsrail, Batılı güçlerin sınırsız desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır

Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak ismini diğer modern dönem canilerin yanına eklemişlerdir

Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi, Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir

Şimdiye kadar 19 uçak ve 7 sivil yardım gemisiyle bölgeye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu

Tayyip Erdoğan, 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı "one minute" diye haykırırken nerede duruyorsa, bugün de aynı yerde dimdik durmaktır

Hamas'ın liderleriyle çok açık net her şeyi rahatlıkla konuşup onların arkasında dimdik duran ülke Türkiye'dir

Ülke olarak güçlendikçe çok daha fazlasını yapacağız

Türkiye Filistin'in yanında...

Ayrıntılar geliyor...