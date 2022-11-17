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17 Kasım 2022 Perşembe 16:12:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 16:12:00

Başkan Erdoğan, Netanyahu ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Binyamin Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan ise Binyamin Netanyahu'ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria'da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Başkan Erdoğan, İsrail'deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Başkan Erdoğan, ilişkileri karşılıklı çıkarlar temelinde hassasiyetlere saygı göstererek devam ettirmenin ve sürdürülebilir bir zeminde güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan binyamin netanyahu israil
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