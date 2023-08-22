Başkan Erdoğan net konuştu: Kaçak olarak ülkede bulananları süratle sınır dışı ediyoruz
Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Yasa dışı göç ve kaçak göçmenler hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Kaçak olarak ülkede bulunan ve suça buluşanları süratle sınır dışı ediyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
2022-2023 akademik yılını başarı ile tamamlayan tüm evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor, her birini alınlarından öpüyorum.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Eğitim süreçlerinden insan kaynağı teminine kadar geniş bir yelpazede önemli değişikliklere gittik. Bunun olumlu neticelerini pek çok alanda görüyoruz.
Terörle mücadele başta olmak üzere, asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha verimli sonuçlar alıyoruz. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz
Teröristler ya Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur
Kaçak olarak ülkede bulunan ve suça bulaşanları süratle sınır dışı ediyoruz.
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında gösterilen her samimi çabayı şükranla karşılıyoruz.
Polise, jandarmaya ve sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkûm olduğunu gayet iyi biliyoruz.
Türkiye, asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir.
Ayrıntılar geliyor...
- Başkan Erdoğan net konuştu: Kaçak olarak ülkede bulananları süratle sınır dışı ediyoruz
- TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Bakan Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar'dan Gençlere Tam Destek
- "100'üncü yılımızda ülkemizi dünyada hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyoruz"
- Danimarka Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı: Kuran'a çirkin saldırıya Türkiye'den tepki!
- Çanakkale'de orman yangını devam ediyor: 9 bölge tahliye edildi
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğine yangın engeli