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Başkan Erdoğan net konuştu: Kaçak olarak ülkede bulananları süratle sınır dışı ediyoruz
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22 Ağustos 2023 Salı 20:49:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 20:49:00

Başkan Erdoğan net konuştu: Kaçak olarak ülkede bulananları süratle sınır dışı ediyoruz

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Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Yasa dışı göç ve kaçak göçmenler hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Kaçak olarak ülkede bulunan ve suça buluşanları süratle sınır dışı ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

2022-2023 akademik yılını başarı ile tamamlayan tüm evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor, her birini alınlarından öpüyorum.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Eğitim süreçlerinden insan kaynağı teminine kadar geniş bir yelpazede önemli değişikliklere gittik. Bunun olumlu neticelerini pek çok alanda görüyoruz.

Terörle mücadele başta olmak üzere, asayiş ve emniyet hizmetlerinde daha verimli sonuçlar alıyoruz. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz

Teröristler ya Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğu ile yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur

Kaçak olarak ülkede bulunan ve suça bulaşanları süratle sınır dışı ediyoruz.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında gösterilen her samimi çabayı şükranla karşılıyoruz.

Polise, jandarmaya ve sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkûm olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Türkiye, asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan jandarma mezuniyet töreni
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