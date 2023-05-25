Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 40. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kitapları, makaleleri, piyesleri, şiirleri ve konferanslarıyla benim de içinde bulunduğum nice gencin, nice neslin hayatını değiştiren usta muharrir, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında rahmetle şükranla hasretle yad ediyorum" sözlerini kullandı.
Paylaşımda, Kısakürek'in "Zindandan Mehmed'e Mektup" şiirinden "Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir" dizelerinin yer aldığı görsele de yer verildi.
Kitapları, makaleleri, piyesleri, şiirleri ve konferanslarıyla benim de içinde bulunduğum nice gencin, nice neslin hayatını değiştiren usta muharrir, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 40. yılında rahmetle, şükranla, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/6Kd2ZHl0QN— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2023
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