"Ne terör baronları ne de bu hainlerin yularını tutanlar bizi yolumuzdan alıkoyamaz"

Başkan Erdoğan: Ne terör baronları ne de bu hainlerin yularını tutanlar bizi yolumuzdan alıkoyamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2001 yılında hizmete girmesinden itibaren sadece İstanbul'un değil, tüm bölgenin uçuş merkezi haline geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu sayısı ve kullanım oranı yükseliyor. 2023'ün ilk 11 ayında 34 milyon yolcu ağırladı

Bugün Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nda sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3. havalimanıdır

Pistin TEM Otoyolu ile D-100 bağlantı yolu üzerinden geçebilmesi için 1520 metre uzunluğunda ve çift tüplü TEM bağlantı tünelini inşa ettik. Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlar yaptığı tünel işte bu TEM bağlantı tünelidir

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir

'Parayı betona gömüyorlar' dediler. 'Yola, köprüye, baraja, tünele hastaneye ne gerek var' dediler. 'Yolla karın mı doyar' diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler

Yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına olan her işe çamur atmak CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı, onları ise haksız çıkarmıştır

Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz

Türkiye'yi duble yollarla donatmasaydık ne ihracatımız 255 milyar dolara çıkardı, ne turist sayımız 50 milyona çıkardı. Son 21 yılda ne yaptıysak CHP'ye rağmen başardık

Tarihe mührü günü kurtarma peşinde koşanlar değil, geleceği görerek uzun vadeli plan yapanlar vurabilir

Yeni pisti iniş eski pist kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece havalimanımızın hava trafik kapasitesini iki katına çıkartacağız

Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerden birine dönüştürdük

Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırıncaya kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Çünkü biz tüm kalbimizle şuna inanıyoruz; tarihe mührünü günü kurtarma peşinde koşanlar değil geleceği görerek uzun vadeli planlar yapabilenler vurabilir

Esenboğa Havalimanına devlet kasasından 1 lira harcamadan 300 milyon avro'luk yatırım yapıyoruz

Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız

Ayrıntılar geliyor....