Başkan Erdoğan, Nazilli Belediyesi'ni ziyaret etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Başkan Erdoğan, Aydın'daki programı kapsamında geldiği Nazilli'de Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Hitabın ardından Nazilli Belediye'sine geçen Başkan Erdoğan, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan tarafından karşılandı.
Ziyarette, Başkan Erdoğan, Özcan'dan ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
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