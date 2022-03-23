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23 Mart 2022 Çarşamba 21:33:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 21:33:00

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'e gitti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 20.30'da Belçika'nın başkenti Brüksel'e hareket etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurladı.

Başkan Erdoğan'a Brüksel ziyaretine, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

NATO ZİRVESİ'NDE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞMELER DE GERÇEKLEŞTİRECEK

Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında, katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı zirvede, NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Zirve toplantısında, ayrıca haziranda düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte ittifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Etiketler : Başkan Erdoğan Esenboğa Havalimanı NATO Zirvesi
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