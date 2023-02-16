Başkan Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/BTlGIvQbkx— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 16, 2023
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