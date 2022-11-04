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04 Kasım 2022 Cuma 19:26:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 19:26:00

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

Etiketler : NATO Başkan Erdoğan Stoltenberg
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