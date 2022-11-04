Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti
Kaynak: TRT Haber
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.
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